Популярная певица Светлана Лобода кардинально сменила имидж после интенсивных процедур

Как пишет Politeka.net, недавно знаменитость несколько выпала из медийного пространства, но теперь удивила поклонников новой внешностью и признанием. Она разместила свежие кадры на своей странице в соцсети "Инстаграм".

Блондинка Светлана Лобода покрасила свои волосы в нежно-розовый цвет и покрасовалась перед пользователями Сети в шубе и черно-белых солнцезащитных очках. Судя по обстановке, певица записала видеоролик в номере отеля. Красотка вышла на балкон и устроила там зажигательные танцы в тапочках. Затем Светлана переоделась в махровый халат и рассказала поклонникам, где провела последние дни.

"Доброе утро, мои хорошие, мои друзья, мои знакомые и все, кто сегодня здесь. Вы спрашиваете: куда я пропала? Я не пропала, я была на чистке организма целую неделю. Сейчас я чистенькая, здоровенькая, красотулечка, волосы - зефир, прямо вообще кукла Маша", - пошутила Лобода в своем видео.

Недавно Светлана выложила в соцсети волнительное селфи. Она сняла себя на камеру смартфона снизу, похвалившись пышным бюстом в черном топе с нескромным бюстом. Светлана завершила образ цепочкой на шее с массивной голубой бабочкой, а также нежный макияж с акцентом на чувственных глазах. Исполнительница уложила тогда еще светлые волосы набок, сверкнув аккуратной сережкой в ухе.

"Птица, сидящая на дереве, не боится, что ветка сломается, потому что верит не в ветку - а в свои крылья 🕊 взмахнула и улетела... с тобой🐺", - подписала снимок красотка.

Напомним, что Лобода в белоснежном платье показала, как готовится с дочками встретить Новый год: "Завеяло теплом...".

Как сообщала Politeka, Лобода в черном платье и с новой прической взбудоражила сменой стиля: "Это закос под Джей Ло!".

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