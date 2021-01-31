Знаменитая певица и экс-участница группы "ВИА Гра" Светлана Лобода переполошила поклонников своим заявлением

Как передает Politeka.net, она опубликовала на своей странице в социальной сети "Инстаграм" радостное фото из салона самолета. Исполнительница позировала в коротком обтягивающем топе с блестками, можно заметить, что под ним нет бюстгальтера. Образ дополнили золотые часы, кольцо с крупным бриллиантом на безымянном пальце, а также множество браслетов и ожерелий.

Светлана Лобода расположилась за столом у иллюминатора с несколько небрежной прической. Она закрыла глаза руками с темно-красным маникюром в ожидании приятного сюрприза и показала идеально стройную фигуру.

"Прилетела 🕊 У меня для вас есть новость) Все подробности завтра", - поделилась певица в описании к снимку.

Пользователи сети принялись гадать, что же собирается рассказать Светлана Лобода, большинство комментаторов заподозрили помолвку или беременность:

"Бусинка какая-то 😋😁"; "Какой пресс ❤️ как похудеть?"; "Опять на Бали наверное"; "Судя по фото, это точно не про беременность 😂"; "Или беременность или помолвлена"; "Наверное беременна"; "Помолвочное кольцо? 💍"; "Февраль начинается оооочень загадочно"; "Новая беременность?"; "Кольцо 💍 на пальчике!!! Поздравляем"; "Ждем рождения сына??💜"; "Какие у вас красивые украшения 😍"; "Скорее всего узнала, что ждёт малыша"; "Кажется новость уже заметна"; "Ну ты интригантка"; "Мой первый повод, не спать ночами"; "Красивое колечко 😉😍"; "Помолвочный бриллиантик"; "Вот это поворот".

Напомним, что раскованная Лобода сбросила платье и показала сочные места в черном белье: "Видите? Учитесь!"

Как сообщала Politeka, Лобода в черном платье и с новой прической взбудоражила сменой стиля: "Это закос под Джей Ло!".

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