Популярная украинская артистка Светлана Лобода, которая уехала жить в РФ, пдоелилась стильным кадром в одном белье
Светлана Лобода является популярной исполнительницей, которая следит за собой довольно тщательно, чтобы на сцене и публике удивлять стройной фигурой. Мама двух дочек подает идеальный пример – звезда не только ведет активный образ жизни, но еще и много занимается спортом, чтобы блистать тонкой талией и длинными ногами.
Недавно звезда приняла участие в чувственной фотосессии, для которой сбросила платье и осталась в одном черном белье. Лаконичность ее образа не только идеально подчеркнула формы звезды, но и показала артистку в новом свете.
«Не живи чьей-либо жизнью или идеей о том, что значит женственность. Женственность — это ты😇. Женственность — это всё, что внутри тебя», - написала Светлана.
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Вот что отвечают в сети:
«Какая красоткааааа❤️; Просто бомбическая, женственная и красивая девушка🔥; Видите? Учитесь!; Господи вы такая красивая🤩; Великолепная!😍;Фотосессия просто идеальна🤩 Лучшая обложка, я считаю❤️; Женственность это я🙌💫; Какие слова🙏😻; Светик лучшая ❤️; Светлана и есть сама женственность.... ❤️; И тут пришёл жесткий Р.Н.Ролл🤘🔥 и всё сломал...».
Ранее Светлана Лобода появилась на обложке журнала с мировым именем.
"Новый год начался с красоты! В мире хаоса и неопределенности, всегда есть островок любви и надежды. Время сильных, успешных людей, готовых бросить вызов, в первую очередь самим себе, чтобы менять реальность и двигаться вперед. Работать с профессионалами большая удача", - сообщила певица в подписи к посту и поблагодарила журнал "ELLE" за сотрудничество.
На опубликованном кадре Лобода появилась в полупрозрачном черном белье и пиджаке, позируя на стуле.
Напомним, что Лобода в белоснежном платье показала, как готовится с дочками встретить Новый год: "Завеяло теплом...".
Как сообщала Politeka, Лобода в черном платье и с новой прической взбудоражила сменой стиля: "Это закос под Джей Ло!".
Также Politeka писала, что кучерявая Лобода сверкнула упругостями в мини-топе, засмущав самых стойких: «Прям Шакира!»