Популярная певица Светлана Лобода показала, как ее прихорашивают перед съемками одного из проектов

Артистка привлекает поклонников не только своим шикарным голосом, но также зачаровывает горячими образами, передает Politeka.net.

Красотка умеет выгодно подчеркнуть достоинства фигуры и внешности в целом.

В этот раз Светлана опубликовала в сторис, как ее готовят к съемкам шоу "Голос. Дети", которое снимается в России.

Певица позировала в сверкающем костюме с глубоким декольте. Талию подчеркнул большой пояс. Вероятно, звезда решила не надевать лифчик.

В таком виде Светлана позировала в кресле, в то время, как над ней работали гримеры и стилисты.

Специалисты водили кистями по лицу красотки, а также укладывали волосы.

Тем временем знаменитая блондинка смотрела в камеру, улыбаясь.

Также Светлана пила напиток из своего черного стакана. Она поводила головой, и в одном из кадров послала воздушный поцелуй зрителям - просто конфетка.

Видео не собрали много лайков и комментариев в открытом доступе. Возможно, Лобода получила много приятных сообщений в личной переписке.

Отметим, Светлана Лобода вернулась в проект "Голос. Дети" с целью помочь маленьким талантам начать свой звездный путь.

Стоит отметить, что артистка покинула шоу в 2019 году после скандала с дочерью певицы Алсу, Микеллы Абрамовой. Звезда была наставницей последней.

Так, в апреле 2019 года зрители стали обвинять организаторов шоу в фальсификации голосов. Люди не поверили в победу Микеллы.

После этого компания Group-IB обнаружила факт накрутки голосов зрителей в пользу Абрамовой.

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