Популярна співачка Світлана Лобода кардинально змінила імідж після інтенсивних процедур

Як пише Politeka.net, нещодавно знаменитість дещо випала з медійного простору, але тепер здивувала шанувальників новою зовнішністю і визнанням. Вона розмістила свіжі кадри на своїй сторінці в соцмережі "Instagram".

Блондинка Світлана Лобода пофарбувала своє волосся в ніжно-рожевий колір і покрасувалася перед користувачами Мережі в шубі і чорно-білих сонцезахисних окулярах. Судячи з обстановки, співачка записала відеоролик в номері готелю. Красуня вийшла на балкон і влаштувала там запальні танці в тапочках. Потім Світлана переодяглася у махровий халат і розповіла шанувальникам, де провела останні дні.

"Доброго ранку, мої хороші, мої друзі, мої знайомі і всі, хто сьогодні тут. Ви питаєте: Куди я пропала? Я не пропала, я була на чищенні організму цілий тиждень. Зараз я чистенька, здоровенька, красотулечка, волосся - зефір, прямо взагалі лялька Маша", - пожартувала Лобода в своєму відео.

Нещодавно Світлана виклала в соцмережі хвилююче Селфі. Вона зняла себе на камеру смартфона знизу, похвалившись пишним бюстом в чорному топі з нескромним бюстом. Світлана завершила образ ланцюжком на шиї з масивним блакитним метеликом, а також ніжний макіяж з акцентом на чуттєвих очах. Виконавиця поклала тоді ще світле волосся набік, блиснувши акуратною сережкою у вусі.

"Птах, що сидить на дереві, не боїться, що гілка зламається, тому що вірить не в гілку - а в свої крила 🕊 змахнула і полетіла... з тобою🐺", - підписала знімок красуня.

Нагадаємо, що Лобода в білосніжній сукні показала, як готується з доньками зустріти Новий Рік: "завіяло теплом...".

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