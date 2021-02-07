"Пусть у всех всё будет хорошо"

Победительница десятого сезона популярного шоу «Холостяк» Даша Ульянова впечатлила женственным образом в кокетливом наряде

Известная красотка поделилась новым постом на своей странице в Инстаграм. Об этом сообщает Politeka.net.

Практически сразу после финала шоу «холостяк» Макс Михайлюк и Даша Ульянова объявили, что не будут продолжать строить отношения вместе. Вскоре у каждого из них появились новые возлюбленные. Однако, если Даша недавно объявила, что снова одна, то Макс поделился более радостной новостью – они с новой девушкой ждут ребенка.

Судя по всему, поклонники поспешили посочувствовать Ульяновой по этому поводу.

«Раз вы мне разрываете Директ сами знаете чем... Хочу сказать только одно: «Пусть у всех всё будет хорошо». От чистых мыслей и искренней благодарности всем и всему, что было на нашем жизненном пути, мы сами становимся счастливей», - написала в новом посте красотка.

Она также поделилась своим соблазнительным снимком. На фото Даша полулежит на столе в роскошном черном платье. Оголенное плечо красотки выглядит особенно пикантно вместе с копной ее распущенных волос. Свой образ Ульянова дополнила легким макияжем.

Подписчики поддержали девушку в комментариях.

«ты будешь самой счастливой», «Желаю вам найти достойного жениха», «Фото огонь», «Хороша», «Что не делается то к лучшему», - пишут люди.

Напомним, победительница "Холостяка" Ульянова оказалась в шаге от гибели, что произошло: "Будьте осторожны".

Как сообщала Politeka, "холостяк" Михайлюк обескуражил новым снимком с беременной возлюбленной: "Вы это заслужили!".

Также Politeka писала, что победительница "Холостяка" Ульянова разделась перед встречей с мускулистым красавцем: "Терпела отчаянно".