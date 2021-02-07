Победительница десятого сезона популярного шоу «Холостяк» Даша Ульянова впечатлила женственным образом в кокетливом наряде
Известная красотка поделилась новым постом на своей странице в Инстаграм. Об этом сообщает Politeka.net.
Практически сразу после финала шоу «холостяк» Макс Михайлюк и Даша Ульянова объявили, что не будут продолжать строить отношения вместе. Вскоре у каждого из них появились новые возлюбленные. Однако, если Даша недавно объявила, что снова одна, то Макс поделился более радостной новостью – они с новой девушкой ждут ребенка.
Судя по всему, поклонники поспешили посочувствовать Ульяновой по этому поводу.
«Раз вы мне разрываете Директ сами знаете чем... Хочу сказать только одно: «Пусть у всех всё будет хорошо». От чистых мыслей и искренней благодарности всем и всему, что было на нашем жизненном пути, мы сами становимся счастливей», - написала в новом посте красотка.
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Она также поделилась своим соблазнительным снимком. На фото Даша полулежит на столе в роскошном черном платье. Оголенное плечо красотки выглядит особенно пикантно вместе с копной ее распущенных волос. Свой образ Ульянова дополнила легким макияжем.
Подписчики поддержали девушку в комментариях.
«ты будешь самой счастливой», «Желаю вам найти достойного жениха», «Фото огонь», «Хороша», «Что не делается то к лучшему», - пишут люди.
Напомним, победительница "Холостяка" Ульянова оказалась в шаге от гибели, что произошло: "Будьте осторожны".
Как сообщала Politeka, "холостяк" Михайлюк обескуражил новым снимком с беременной возлюбленной: "Вы это заслужили!".
Также Politeka писала, что победительница "Холостяка" Ульянова разделась перед встречей с мускулистым красавцем: "Терпела отчаянно".