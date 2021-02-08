Победительница десятого сезона шоу "Холостяк" Даша Ульянова напугала изменившимся лицом

Даша Ульянова после своей победы в нашумевшем в шоу "Холостяк" активно пользуется популярностью и привлекает к своей персоне внимание с помощью ярких публикаций в Instagram. Но очередная домашняя фотосессия девушки вызвала неоднозначную реакцию со стороны ее подписчиков, пишет Politeka.net.

Даша Ульянова показала несколько селфи-снимков, сделанных на фоне кирпичной стены. Девушка акцентировала внимание на своей яркой внешности, сфотографировав себя крупным планом и в очередной раз показав пухленькие губки и томные темные глаза в объятиях густых пушистых ресничек.

На своей импровизированной фотосессии Даша Ульянова надела простую и лаконичную черную кофту, накинув на плечи темно-синий тонкий шарф. Королевский синий эффектно подчеркнул каштановый цвет волос, спускавшихся на плечи девушки, и нежную персиковую кожу Даши. К тому же гармония оттенков достигалась и с помощью удачно расположенного освещения, в котором безупречная кожа Даши Ульяновой блистала мягкими светлыми бликами.

На одном из снимков Даша подхватила свободной рукой прядь волос и кокетливо "завернулась" в их "каштановую", подчеркивая их блеск и легкость. Но последний снимок привлек больше всего внимания из-за ракурса, ведь знойная красотка томно приоткрыла свои "подкачанные" губки, обнажив ряд идеальных зубок. Акценты разместила кремовая матовая помада, сделав их еще более объемными и заметными, что не совсем понравилось поклонникам Ульяновой.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Dasha Ulyanova (@dasha_ulyanovaa)

"С губами перебор", "Малышка", "Губище - спасайся кто может!", " Губы!", "Остановись с губами, ведь страшно же... И смешно", "С губами перебор, Даша, ты и так красивая", "Конфетка", "Зачем такие страшные губище", "Наша Анджелина Джоли",- написали фолловеры в соцсети.

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