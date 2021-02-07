"Нехай у всіх все буде добре"

Переможниця десятого сезону популярного шоу "Холостяк" Даша Ульянова вразила жіночним образом в кокетливому вбранні

Відома красуня поділилася новим постом на своїй сторінці в Instagram. Про це повідомляє Politeka.net.

Практично відразу після фіналу шоу «холостяк» Макс Михайлюк і Даша Ульянова оголосили, що не будуть продовжувати будувати відносини разом. Незабаром у кожного з них з'явилися нові кохані. Однак, якщо Даша недавно оголосила, що знову одна, то Макс поділився більш радісною новиною-вони з новою дівчиною чекають дитину.

Судячи з усього, шанувальники поспішили поспівчувати Ульянової з цього приводу.

"Раз ви мені розриваєте Директ самі знаєте чим... Хочу сказати тільки одне: "Нехай у всіх все буде добре". Від чистих думок і щирої подяки всім і всьому, що було на нашому життєвому шляху, ми самі стаємо щасливішими", - написала в новому пості красуня.

Вона також поділилася своїм спокусливим знімком. На фото Даша напівлежить на столі в розкішній чорній сукні. Оголене плече красуні виглядає особливо пікантно разом з копицею її розпущеного волосся. Свій образ Ульянова доповнила легким макіяжем.

Підписники підтримали дівчину в коментарях.

"ти будеш найщасливішою", "бажаю вам знайти гідного нареченого", "Фото вогонь", "Хороша", "що не робиться то на краще", - пишуть люди.

Нагадаємо, переможниця "Холостяка" Ульянова опинилася за крок від загибелі, що сталося: "Будьте обережні".

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