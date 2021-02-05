Переможниця шоу "Холостяк" Даша Ульянова ледь не постраждала на вулиці

Після історії з розбитим крилом автомобіля і травмою ноги переможниця "Холостяка" Даша Ульянова знову ледь не потрапила в небезпечну ситуацію і навіть могла сильно постраждати. Про це красуня розповіла у своєму Instagram Stories, пише Politeka.net.

Даша Ульянова зізналася, що на одній з вулиць її підстерігала величезна небезпека, яка могла привести до величезних проблем і навіть до загибелі дівчини. Звичайно, з такої ситуації може виявитися кожен, тому Даша вирішила попередити своїх шанувальників, на особистому прикладі показавши, що може трапитися.

На фото, яке показала Ульянова, сфотографована ділянка тротуару біля одного з магазинів, де на ньому лежали шматочки льоду. Виявилося, що на красуню з "Холостяка", що стала обраницею Макса Михайлюка, ледь не звалилася крижана бурулька, що звисала з даху будинку. На щастя, Даша Ульянова уникла травм і, мабуть, встигла ухилитися, але загибель могла бути всього в одному кроці від неї, тому дівчина закликала фоловерів до обережності на вулицях в зимовий період.

"Сьогодні мене мало не прибила бурулька. Будьте обережні", - попередила Даша Ульянова в Instagram Stories.

Нагадаємо, що всього тиждень тому з Дашею Ульяновою трапилася невелика дорожньо-транспортна пригода, а пошкоджений автомобіль дівчина показала у своєму Instagram, з сумом написавши, що ранок буває різним. Трохи пізніше вона оновила Stories, показавши перебинтовану ногу та уколи, які їй прописав лікар. Переможниця шоу "Холостяк" написала, що страшенно боїться робити уколи і показала ампулу з ліками і невеликий шприц.

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