Победительница десятого сезона шоу "Холостяк" Даша Ульянова позировала на стадионе
Победительница десятого сезона шоу "Холостяк" Даша Ульянова показала фото, сделанное с трибун стадиона. Кадр девушка разместила на своей инста-странице, пишет Politeka.net.
На фото девушка стоит в спортивных штанах и объемной теплой куртке, запрятав руки в карманы. Весь лук у Даши черного цвета. По покрасневшему лицу девушки видно, что она подмерзла.
"Первый раз зимой на стадионе)). Очень холодно 🥶", - написала знаменитость.
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Фанаты вспомнили, такой кадр уже был у Даши, но на нем модель была с Максом. Напомним, это произошло тогда, когда Даше удалось получить одно из самых романтичных свиданий на проекте "Холостяк". В родной Одессе Макс решил встретиться с Дашей на стадионе "Черноморец". Прямо посреди зеленого поля, в окружении пустых трибун Дашу ждал романтический обед. Во время того, как девушка пришла к столу, ее встретил голос Макса, который вещал из громкоговорителя.
Однако теперь все было не так романтично, да еще и холодно. Фанаты поддержали Дашу:
"Бомбезна🔥🔥🔥", "Вы очень красивая 🔥😌❤️💋😍😘", "Прям как тогда с Максом) просто вспомнилось😍, но сейчас ты ещё намного лучше❤️", "По фото не скажешь, настоящая красотка", - написали поклонники знаменитости.
Напомним, что Ульянова из "Холостяка" соблазнительно выгнулась, показав, чем гордится больше всего: "Нравится?".
Ранее портал Politeka писал, что беда случилась с Ульяновой из "Холостяка" прямо на тренировке, кадры: "Как это можно было сделать?"
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