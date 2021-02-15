Словно подружки обнялись - счастливая мама и дочь

Известная звезда популярного реалити-шоу, победительница десятого сезона "Холостяк" похвасталась новыми кадрами в своем сторис на Instgaram, пишет Politeka.net.

В своем сторис Даша Ульянова поздравила своего самого близкого человека, свою маму с днем рождения.

"Моя любимая мамочка! Поздравляю тебя с днем рождения! Только ты знаешь, как я тебя люблю!", - написала Даша поздравление, а также показала цветы и воздушные шары, которыми поздравила маму с праздником.

Известно, что блогерша Даша Ульянова, которая сейчас живет в Киеве, родом из Кривого Рога, именно там живет ее мама, к которой отправилась девушка на праздник.

Напомним, сразу после шоу Макс Михайлюк и Даша Ульянова расстались по причине измены Макса с одной из участниц проекта. Тогда мама Даши прокомментировала новость, заявив, что Михайлюк поступил совсем нечестно.

Недавно Михайлюк порадовал фанатов известием о беременности своей новой возлюбленной, с которой успел тайно пожениться. Избранницу Михайлюка звать Дарья Хлистун. Пара долгое время скрывала отношения, но после дала интервью, в котором рассказала о чувствах.

Узнав о беременности пассии Михайлюка, Ульянова решила прокомментировать новость, заявив, "Пусть у всех всё будет хорошо". От чистых мыслей и искренней благодарности всем и всему, что было на нашем жизненном пути, мы сами становимся счастливей, считает девушка.

Напомним, Даша Ульянова из "Холостяка" приняла жаркую позу, блеснув идеальными ягодицами: "Моя философия...".

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