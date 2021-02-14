Победительница десятого сезона шоу «Холостяк» Даша Ульянова порассуждала о любви

Звезда продемонстрировала эффектную фигуру, которая достойна зависти, пишет Politeka.net.

Ульянова позировала в тесных черных лосинах, которые обтянули ее упругие ягодицы. Девушка выставила свои "аппетитные" части тела, улегшись на кресло без спинки.

Победительница шоу подчеркнула свою грудь черным топом. Она распустила длинные волосы, и закинула их набок. Красотка кинула взгляд в камеру и приоткрыла губы.

В посте Даша рассуждала о Дне влюбленных. По словам красотки, она всегда считала этот праздник надуманным.

"Важно понимать, что романтика и внимание должны быть между влюблёнными постоянно, а не в какой-то особенный день 😉 Ну ведь так же? Моя философия простая: «Если вы встретили свою любовь, берегите её каждый Божий день. Ну, а если вы сегодня одни, не смейте унывать и считать себя неполноценными, только потому что кто-то не принёс вам букет красных роз»", - написала Даша.

Все же в конце девушка поздравила всех.

"Желаю любить и быть любимыми ☺️♥️ А кто не встретил ещё свою половинку, не расстраивайтесь, всё обязательно произойдёт в идеальный для вас момент. Празднуете?", - написала она.

За 20 минут пост собрал более 4000 лайков и много комментариев.

"Нет никакого желания 🙄 . Но все равно всех С ДНЁМ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА 💝 💝 💝", "Очень красиво😍😍😍😍😍", "Офигенная! 🔥😍", "да❤️ сама с собой на свидании😍 ....признания в любви самой себе❣", "Дашулька, ты лучшая", "Любви тебе большой, незабываемой, взаимной ❤️ Все будет!", "Лучшая холостячка всех 10 сезонов, болела за тебя..желаю тебе только ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️", - написали пользователи сети.

Напомним, что Даша Ульянова из "Холостяка" показала, как танцевала в ночном клубе Китая в одном белье: "Трусики прелесть".

Также Politeka писала, что Даша Ульянова из "Холостяка" поразила фигурой после расставания с парнем: "Никак не смущает".

А еще Politeka сообщала, что Даша Ульянова из "Холостяка" показала, кто покорил ее сердце и забрался в постель: «Ну как можно не любить?».