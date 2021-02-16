Даша Ульянова травмировала ногу на тренировке и сама удивилась как
Победительница десятого сезона шоу "Холостяк" Даша Ульянова показала, как усердно накачивала свой "орешек". Тренировка закончилась травмированием ноги. Порез, из которого просочилась кровь, Даша показала в сторис Instagram, об этом пишет Politeka.net.
Как известно, Даша Ульянова с недавних пор усердно занялась прокачиванием своей и без того идеальной фигурки. По словам самой девушки, она набрала пару лишних килограмм, и решила начать посещать тренажерный зал.
Девушка показывала как прокачивает пятую точку, делая махи ногами с резинкой. Ее женственная и будоражащая кровь поза, заставила поклонников буквально прилипнуть к экранам своих гаджетов. Несмотря на то, что девушка писала отвлекающие тексты в сторис, многие фанаты облюбовали тренировку Даши.
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Победительница шоу разместила следующее сторис, на котором и показала пораненную ногу. Из 5 - 7 сантиметровой царапины текла кровь, Даша продемонстрировала свою травму, задаваясь вопросом: "Как это можно было сделать?"
Однако девушка не расстроилась и продолжила тренировку.
В подписи к фото Даша Ульянова написала, что ожидала, что ее тренировки выглядят более эффектно, однако пришлось признать, лишние килограммчики дают о себе знать и придется не слабо попотеть, чтобы вернуть былые формы.
Как известно, Даша с детства занималась гимнастикой, что позволило девушке выглядеть и во взрослой жизни сногсшибательно.
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