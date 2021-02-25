Победительница десятого сезона шоу «Холостяк» Даша Ульянова показала, как худеет в спортзале

Несколько дней назад Ульянова отметила, что теперь при росте 171 весит 59 килограмм и похудение снова продвигается весьма успешно. Даша начала активно заниматься спортом снова, чтобы привести фигуру в порядок и быть к лету готовой поражать фигурой.

Теперь Ульянова с удовольствием публикует в разделе Стори кадры из спортзала, отмечая важность правильного питания и массажа, на который начала ходить, чтобы избавиться от всего лишнего.

«Волшебной таблетки для быстрого похудения без вреда здоровью нет. Быстрее не получится!Плюс у всех индивидуальный организм. А еще многие из вас выдумали себе несуществующие проблемы. Я открываю аккаунты многих девочек и вижу, что вы реально худенькие. И я просто в шоке от ваших сообщений: «Как похудеть на 10 кг. за месяц», - писала ранее Ульянова в Инстаграм.

До этого Даша отметила, что на данный момент фанатам не найти ни одного поста на тему отношений или любви на ее странице, зато можно увидеть много вопросов о моей личной жизни. Пока что девушка не готова рассказывать о всех подробностях и больше склоняюсь ко всем известной пословице: "Счастье любит тишину". Таким образом Даша намекнула, что состоит в отношениях.

"Захотелось впервые поделиться с вами моими рассуждениями, какие отношения я считаю правильными и здоровыми. Для меня, любовь - это не только «бабочки в животе», страсть и буря эмоций. Любовь - это осознанный выбор, который мы делаем каждый день в пользу человека, который рядом," - рассказала Даша.

Напомним. что Ульянова из "Холостяка" захотела острых ощущений, отправившись на необычный массаж: "Точим...".

Также на сайте Politeka мы писали, что Ульянова из "Холостяка" восхитила "горяченьким" на морозе, мечтает каждый мужчина: "Запрещённый приём!".

Ранее на портале Politeka информировали, что Ульянова из "Холостяка" раскорячилась на полу, повторяя трюки Волочковой: "Пора худеть".