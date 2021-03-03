Победительница "Холостяк-10" с Максом Михайлюком Даша Ульянова ошеломила соблазнительным чувственным образом

Как передает Politeka.net, 24-летняя красотка опубликовала свежее фото на своей странице в Инстаграм.

Ульянова позировала в светлом пиджаке, который она скинула с одного плеча, обнажив при этом частично грудь. Одну руку она поднесла к пухлым губам, которые слегка приоткрыла, а другой прижала спадающий наряд.

«Идеал красоты», «Невероятная просто🔥», «Вау, ну тут вообще непревзойденная», «Какая красивая», «Даша 🔥🔥🔥😍😍😍 красавица!», «Смотреть и восхищаться», - пишут в комментариях.

Но красотка не только похвасталась впечатляющим снимком, но и озадачилась Сеть вопросом о том что лучше любить, или быть любимой.

Отметим, мнения по этому поводу разделились.

«Любить и быть любимой. Это не разделимо», «И то и другое зачем выбирать, одно без другого не получится», «Быть любимой конечно же) от хорошего отношения к себе можно подарить любовь и взаимно», «Ой и то и то плохо. Нужно искать вариант когда это взаимно», «Если женщина не будет любить, а только принимать - то это не на долго! Рано или поздно она уйдёт, потому как полюбит», - пишут в комментариях.

Как известно, Даша Ульянова является мастером спорта по гимнастие и часто демонстрирует в Сети свою растяжку.

Напомним, похудевшая Ульянова из "Холостяка" в узких лосинах устроила горячий вечер в спортзале.

А еще Politeka писала, что Ульянова из "Холостяка" в узких лосинах с вырезами не стала скрывать аппетитные формы.

Также Politeka сообщала, что фигуристая Ульянова из "Холостяка" заткнула за пояс Волочкову своей растяжкой.