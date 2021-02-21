Победительница десятого сезона шоу «Холостяк» Даша Ульянова рассказала о том, какими видит идеальные отношения

Девушка старается рассказывать у себя в Инстаграм о самых актуальных темах, которые затрагивает в профиле. Также Даша любит отвечать на вопросы поклонников и демонстрировать свои успехи. Несколько часов назад девушка показала стильный кадр из модной съемки и заговорила под постом об отношениях.

Даша отметила, что на данный момент фанатам не найти ни одного поста на тему отношений или любви на ее странице, зато можно увидеть много вопросов о моей личной жизни. Пока что девушка не готова рассказывать о всех подробностях и больше склоняюсь ко всем известной пословице: «Счастье любит тишину». Таким образом Даша намекнула, что состоит в отношениях.

«Захотелось впервые поделиться с вами моими рассуждениями, какие отношения я считаю правильными и здоровыми. Для меня, любовь - это не только «бабочки в животе», страсть и буря эмоций. Любовь - это осознанный выбор, который мы делаем каждый день в пользу человека, который рядом.

Здоровые отношения - это о уважении к друг другу, поддержке и заботе. А ещё мне кажется, что все должно быть максимально просто и легко. Я точно против манипуляций , непонятных игр и бесконечных выяснений», - подчеркнула Даша.

Она отметила, что хотела видеть в партнере не только объект любви и обожания, но и верного друга и надежный тыл.

Фанаты ответили:

«Красотка 😍; Какая красивая😍; Шикарна; Мне близка Ваша позиция 🙂; в кадре все так гармонично; Как красиво 🔥; Поддерживаю 100%; Очень красиво 😍; Очень правильно!!!👏; Любовь, это когда он по моему взгляду определяет, что я хочу чай со вкусняшкой 😍; Ты очень все верно сказала...,даже,пока в голову ничего не приходит,чтобы добавить🤗; Ох и Даша 😍; Даша, ты конфетка)».

Отвечая на вопросы поклонников в Инстаграм, Ульянова отметила, что теперь при росте 171 весит 59 килограмм и похудение снова продвигается весьма успешно. Также она начала ходить на массаж и в спортзал, где старается восстановить былую форму.

Касательно своих родинок Даша подчеркнула, что они всегда были такие и важно просто наблюдать за их состоянием. А вот касательно того, что ей нравится в своей внешности больше всего, Ульянова подчеркнула – губы. Ведь тема увеличения губ и вид Даши после введенных филлеров является одной из самых обсуждаемых под ее фото.

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