Победительница "Холостяка" Даша Ульянова показала себя в роковом образе

На фото Ульянова позировала без одежды и белья. Даша обвязала свое тело веревками, закрепив на самых пикантных местах цветы. Образ звезда дополнила украшениями, а волосы оставила распущенными, задрав голову, демонстрируя максимальную женственность. Кадр получился у девушки очень провокационным и зажигательным, ведь Даша совсем не стеснялась своего тела. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Фото, которое не требует огромного текста", - написала красотка.

Фанаты поставили более 12 тысяч лайков и засыпали Ульянову комплиментами:

"Кайф", "Это нереально красиво", "Шикарная", "Идеальная", "Яд", "Вау, какая красота", "Даша, красотка, так держать", "Очень эстетично", "Фигура невероятная", "Даша, это просто вау. Невероятно красиво", "Вот так выглядит эстетика. Женская красота", "Это просто огонь", "Даша, у вас шикарная фигура", "Обольщает с первого взгляда".

Мы писали, что победительница шоу «Холостяк-10» Даша Ульянова показала интересное фото в преддверии весны.

В этот раз она решила очаровать подписчиков новым фотосетом и порассуждать о скором приходе самого романтичного времени года – весны.

«А за окном почти весна 🌸 вторая серия 😂», - написала она.

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