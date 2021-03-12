Победительница "Холостяк-10" с Максом Михайлюком Даша Ульянова показала похудевшую фигуру после тренировок

После того, как Даша решила похудеть к лету и начала тщательно готовиться к этому, она показывает в Стори разные видео с тренировок. Даша не жалеет времени и сил и трудится, выполняя даже нелюбимые упражнения.

В то же время девушка ради того, чтоб наладить свой образ жизни, даже пошла в клинику и прошла медосмотр. «Хочу призвать всех заботиться о себе и своих близких, и не ждать, когда станет совсем плохо», - сказала тогда Ульянова.

Сейчас же красотка впервые показала фигуру после тренировок в черном стильном бикини на тонких завязках. Даша покрутилась перед камерой, рекламируя бренд бикини и заодно хвастнула новыми формами.

«Уверена, у многих из вас проблема тоже в этом. В который раз повторяю, что все идёт изнутри. И фраза: «Мы то, что мы едим» имеет огромнейшее значение», - рассказывала несколько дней назад Ульянова, подчеркивая, что уход за собой и телом очень важен для каждого.

Также сама девушка опубликовала свежий снимок на своей странице в Инстаграм у аэропорта, показывая себя перед полетом и интригуя местом, куда она направляется.

До этого Ульянова позировала в сером свитере и красной клетчатой юбке. Она эффектно изогнулась выставив пятую точку.

«Вааау», «Какая малышка❤», «Красавица наша, какие ножки», «Фото супер, очень красивое», «Ого!», «Эффектный вид и сочетание цветов», «Красавица», «Божественно», «Шикарное фото», «Безумно красивая! Нет слов», «Полегче», «Величественная», «Сладкая», «Боже, какая красотка», - пишут в комментарих.

Напомним, похудевшая Ульянова из "Холостяка" в узких лосинах устроила горячий вечер в спортзале.

А еще Politeka писала, Ульянова из "Холостяка" без лифчика приоткрыла пиджак и заставила собой восхищаться: «Ну тут вообще…»

Также Politeka сообщала, что фигуристая Ульянова из "Холостяка" заткнула за пояс Волочкову своей растяжкой.