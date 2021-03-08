Победительница "Холостяк-10" с Максом Михайлюком Даша Ульянова приняла участие в стильной фотосессии

Главная гордость победительницы проекта – это ее длинные и роскошные локоны, за которыми Даша очень хорошо и усердно ухаживает. Чтобы отрастить волосы такой длинны, девушка постоянно делала различные маски, регулярно пьет специальные витамины и редко делает укладки.

Тем не менее, ради эффектного появления в новых кадрах из последней фотосессии, девушка заметно преобразилась. Кудрявые пышные локоны, массивная укладка, вечерний макияж с акцентом на глаза и золотистое платье с принтом удачно подчеркнули и фигуру Даши.

К слову, Ульянова сейчас активно худеет к лету и приводит себя в форму, поэтому часто показывает в Инстаграм, как занимается и как меняется во время занятий спортом. На съемках же она решила не демонстрировать слишком много и обошлась без откровенностей.

Скрытая фигура, смелый вид и удачный ракурс превратили Ульянову в настоящую роковую диву.

Также сама девушка опубликовала свежий снимок на своей странице в Инстаграм из этой фотосессии, но уже в другом наряде.

Ульянова позировала в сером свитере и красной клетчатой юбке. Она эффектно изогнулась выставив пятую точку. Девушка запечатлена с ярким макияжем с акцентом на глазах. Ее волосы пышно уложили волнами.

Девушку просто засыпали комплиментами после такого фото.

«Вааау», «Какая малышка❤», «Красавица наша, какие ножки», «Фото супер, очень красивое», «Ого!», «Эффектный вид и сочетание цветов», «Красавица», «Божественно», «Шикарное фото», «Безумно красивая! Нет слов», «Полегче», «Величественная», «Сладкая», «Боже, какая красотка», - пишут в комментарих.

Напомним, похудевшая Ульянова из "Холостяка" в узких лосинах устроила горячий вечер в спортзале.

А еще Politeka писала, Ульянова из "Холостяка" без лифчика приоткрыла пиджак и заставила собой восхищаться: «Ну тут вообще…»

Также Politeka сообщала, что фигуристая Ульянова из "Холостяка" заткнула за пояс Волочкову своей растяжкой.