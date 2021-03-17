Победительница "Холостяк-10" с Максом Михайлюком Даша Ульянова срочно ринулась в спортзал
Как передает Politeka.net, 24-летняя бывшая гимнастка опубликовала свежие кадры в "сториз" у себя в Инстаграм, на которых пожаловалась, что умудрилась набрать лишний вес. Даша очень ревниво относится к своей фигуре, много времени проводит в спортзале, занимаясь с тренером, а также следит за собственным питанием.
К сожалению, поездка в Египет "отпечаталась" на ее фигуре, о чем она отметила в своих "сториз". Даша показала, как делает упражнение с резинкой и тем самым качает ноги. Девушка занималась в тесном спортивом костюме, состоявшем из кофты и лосин. Упругая ткань подчеркнула все ее достоинства, как в прочем, и недостатки.
"Похудеть на 3 кг и поправиться на 1,5 - done", - говорится на кадрах.
Следующим упражнением были энергичные прыжки на специальном мини-батуте.
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"А животик-то какой", - Ульянова посмеялась сама над собой, но, учитывая ее нынешний энтузиазм, уже скоро девушка распрощается с ненавистными килограммами.
Тем более, что не все так печально: в отпуске победительница "Холостяка" успевала делать растяжку. Даша похвасталась своим шикарным шпагатом, растянувшись на парапете в отеле. Девушка соблазнила упругим "орешком" и мускулистым телом. Судя по улыбке, казалось, ей абсолютно несложно "висеть" в такой позе.
"Это наверное первый раз, когда я действительно пыталась делать зарядку на отдыхе. P.s: не забудьте пожалуйста написать: "А кроме шпагата ещё что-то можешь?", - подписала снимок звезда.
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