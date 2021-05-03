Известная украинская гимнастка Даша Ульянова, которая стала победительницей шоу "Холостяк-10", показала, где сейчас живет

Ульянова с детства занималась гимнастикой, пишет Politeka.net. Занятия спортом занимали много времени в ее жизни, поэтому детства в классическом его понимании у Даши не было. И хотя звезда не добилась больших высот в спортивной карьере, при этом заработав мастера спорта, все же при ней остались гибкость, которую она с гордостью показывает в своем Инстаграм.

К слову, Ульянова склонна к полноте именно поэтому ей приходится тратить много усилий, чтобы хорошо выглядеть. В частности, благодаря тренировкам и диете не так давно звезде удалось сбросить 10 килограммов.

Сейчас Даша отдыхает на Сейшелах, откуда выкладывает эффектные фото в купальниках. Звезда демонстрирует точеную фигуру, которой можно только позавидовать.

Кроме этого, красотка показывает, как и где проводит отдых. Оказывается, Даша решила жить на яхте.

"Я выбрала пожить на яхте, потому что именно так можно насладиться красотой островов и каждый раз купаться в новом месте", - написала победительница "Холостяка".

Также Ульянова показала свои ночные купания в океане и отдых с бокалом холодного напитка.

"Этот бокал за вас, дорогие", - обратилась красотка к подписчикам.

Фото вышли яркими и эффектными. Особенно поражали виды вокруг. Природа впечатляла, не менее, чем фигура Даши и ее стройные ножки.

Напомним, победительница "Холостяка" Ульянова неожиданно покинула Украину.

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