Украинская гимнастка и победительница шоу «Холостяк-10» Даша Ульянова показала себя без одежды, раскрыв собственный метод борьбы с комплексами
Известная красотка, которая почти сразу после окончания шоу рассталась с «холостяком» Максом Михайлюком, поделилась новым откровенным постом в своем Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.
Даша призналась, что съемки на камеру имеют для нее своеобразный терапевтический эффект.
«Для меня фотосессия - один из способов наладить контакт с собой и своим телом. Я кайфую не только от результата, но и от самого процесса съёмки. Дорогие девчонки, если у вас ещё не сложились гармоничные отношения с собой или есть комплексы, попробуйте устроить себе фото-день», - обратилась Ульянова к своим подписчицам.
Этот пост она сопроводила собственными фотографиями, на которых она максимально раскрылась перед зрителями. Так, Даша позировала совсем без одежды. Она сидела на полу, скрестив ноги и прикрываясь руками.
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Поклонники красотки не смогли пройти мимо такого поста.
«Божественная», «Огонь», «Лучше много», «Красотка», «Шо ж так красиво», «богиняяя, очень красивая», «Супер люблю», «Богиня, первая ассоциация, когда увидела фото», «Какая Вы нежная и красивая», - пишут люди.
Напомним, Ульянова показала, какой была до "Холостяка", разница впечатляет: "Ого, такая красивая без надувных...".
Как сообщала Politeka, раздетая Ульянова из «Холостяка» наделала шуму пикантными кадрами, в сети ахнули: «Иди на Холостячку!».
Также Politeka писала, что победительница "Холостяка" Ульянова, спустив бретельки, показала, за что ее любят мужчины: "Невероятная".