Победительница "Холостяка-10" с Максом Михайлюком, гимнастка Даша Ульянова, показала, насколько изменилась

24-летняя Даша Ульянова с детства занимается гимнастикой, передает Politeka.net. Красотка склонна к полноте именно поэтому ей приходится тратить много усилий, чтобы хорошо выглядеть. В частности, благодаря тренировкам и диете красотке удалось сбросить 10 килограммов.

Гимнастка постоянно совершенствует свою внешность не только в спортзале, но и у косметологов. Звезда не стесняется показывать, какой была до проекта "Холостяк".

Красотка в своем Инстаграм, в котором у нее 309 тысяч подписчиков, опубликовала фото, сделанное много лет назад. Видно, что победительница проекта была немного полнее, чем сейчас, но также явно заметно, что губы красотки стали намного больше.

Стоит отметить, что Ульянова и ранее публиковала свои архивные снимки. Тогда пользователи сети приходили в восторг от увиденного и писали красотке массу комплиментов.

"Ого такая красивая без надувных губ", "Как красиво со своими", "Прекрасная природная красота!", "Вообще другой человек", "Какие классные природные губки. Для чего надувать вот те вареники", "Реально губы так изменили тебя, или ты еще что-то делала из пластики?", "Даша, ты всегда прекрасна", - писали тогда пользователи сети.

Стоит отметить, что красотка заявляла на проекте, что ценит естественную красоту, но ей нравятся пухлые губы.

Напомним, Даша Ульянова получила в конце сезона кольцо от "холостяка" - пилота, владельца летной школы в США Макса Михайлюка, однако пара рассталась после проекта.

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