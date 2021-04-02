Победительница 10-го сезона проекта "Холостяк" Даша Ульянова похвасталась

В период карантина многие скучают за поездками в другие страны. Видимо и Даша решила немного поностальгировать и повспоминать свои поездки. Как пишет Politeka.net, Ульянова на своей странице в Инстаграм показала кадры отдыха на экзотическом курорте.

Даша Ульянова поделилась снимком, сделанным в 2019 году на Шри Ланке. «Как же хочется снова туда, но только на денечек», - подписала девушка фото, на котором запечатлелана топлесс, лежа на песке.

Также девушка похвасталась соблазнительными изгибами фигуры на фото в бассейне.

«Именно там был мой идеальный загар», - написала она.

Ульянова позировала в откровенном купальнике, прогнув спинку, и выставив пятую точку.

Как известно, Даша является мастером спорта по художественной гимнастике. Не забыла блеснуть своим талантом она и на отдыхе, показав стойку на руках на фоне аллеи с пальмами.

Напомним, Даша Ульянова стала победительницей 10 сезона шоу "Холостяк". Однако, узнав, что у Макса Михайлюка на проекте были ингтимные отношения с другой участницей, не смогла ему этого простить. Парой они не стали.

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