Победительница 10-го сезона проекта "Холостяк" Даша Ульянова похвасталась отменной физической формой
Как передает Politeka.net, Даша Ульянова занимается гимнастикой и не упускает момента продемонстрировать свои способности. У красотки отличная фигура и прекрасная растяжка, что видно по ее многочисленным фото. На свежем снимке Даша приняла очень соблазнительную позу, козырнув своими талантами. Под снимком она решила обсудить с поклонницами важную тему любви к себе.
«Если бы я любила себя..
если бы я себя любила, то принимала бы себя такой, какая я есть со всеми своими проявлениями,
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если бы я себя любила, то заботилась бы о том, что бы хорошо выглядеть, потому что когда мне нравится мое отражение в зеркале - у меня хорошее настроение,
если бы я себя любила, я бы ценила себя и своё мнение,
если бы я себя любила , не откладывала бы реализацию своих желаний на потом», - начала красотка.
В комментариях поддержали пост Даши, оставив ей положительные отзывы.
«Вы умничка, просто пример для всех девушек», «У тебя все фото такие красивые», «Вау, какая красота. Вы лучшая», «Красиво очень и правильно сказано! Вы молодец!», - пишут пользователи сети.
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