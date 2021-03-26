Переможниця " Холостяка" Даша Ульянова показала нові чуттєві кадри в Instagram
Як пише Politeka.net, Ульянова після фурору на шоу "Холостяк" з Максом Михайлюком активно зайнялася розкруткою себе в соціальних мережах. Блогерка постійно радує фанатів контентом і вже має пристойну кількість фоловерів в Instagram.
Цього разу красуня поділилася знімком з нової фотосесії, де була в шикарній сукні з вирізом до стегна. Дівчина спустила бретельку з плеча, натякаючи на відсутність білизни. Образ Ульянова доповнила стильною зачіскою і яскравим мейкапом.
"Моя сама жіночна зйомка", - написала зірка під фото.
Галкін ошелешив звісткою, що їде від Пугачової і дітей, що сталося: "У такому вигляді?"
Останні хвилини життя української військової потрапили на відео: кадри з камер спостереження
51-річна Лопес з намальованими бровами й обвислим обличчям жахнула виглядом у звичайному житті: "Не так ідеальна"
Олег Винник, обійнявшись зі своєю маленькою копією, розбередив серця "вовчиць": "Росте..."
"Поцілунок з Позитивом": юна підопічна Потапа Андраде розкрила найпікантніші подробиці особистого життя
Фанати поставили понад 10 тисяч лайків і написали коментарі:
"Красива дуже", "Дашка, неймовірно красива"," тобі дуже йде", " ніжність зашкалює. Богиня", "Прямо вау", "неймовірна красуня", "Ну дуже красиво", "схожа на актрису з турецького серіалу".
Ми писали, що переможниця "Холостяка" Даша Ульянова влаштувала чуттєву зйомку в чорній сукні.
Цього разу переможниця "Холостяка" в простій чорній сукні на тонких бретелях і вирізом на стегні підкорила чуттєвістю і схудлою фігурою, на якій весь цей час працювала в спортзалі, щоб скинути зайве і привести себе в порядок.
Нагадаємо, Ульянова з "Холостяка" заворожила бездоганними вигинами, покрутившись перед дзеркалом
А ще Politeka писала, що Ульянова з "Холостяка" залізла на підвіконня і хвалилася вражаючою фігурою
Також Politeka повідомляла, що Ульянова з "Холостяка" похвалилася пружними формами на тренуванні