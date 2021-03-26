Переможниця " Холостяка" Даша Ульянова показала нові чуттєві кадри в Instagram

Як пише Politeka.net, Ульянова після фурору на шоу "Холостяк" з Максом Михайлюком активно зайнялася розкруткою себе в соціальних мережах. Блогерка постійно радує фанатів контентом і вже має пристойну кількість фоловерів в Instagram.

Цього разу красуня поділилася знімком з нової фотосесії, де була в шикарній сукні з вирізом до стегна. Дівчина спустила бретельку з плеча, натякаючи на відсутність білизни. Образ Ульянова доповнила стильною зачіскою і яскравим мейкапом.

"Моя сама жіночна зйомка", - написала зірка під фото.

Фанати поставили понад 10 тисяч лайків і написали коментарі:

"Красива дуже", "Дашка, неймовірно красива"," тобі дуже йде", " ніжність зашкалює. Богиня", "Прямо вау", "неймовірна красуня", "Ну дуже красиво", "схожа на актрису з турецького серіалу".

Ми писали, що переможниця "Холостяка" Даша Ульянова влаштувала чуттєву зйомку в чорній сукні.

Цього разу переможниця "Холостяка" в простій чорній сукні на тонких бретелях і вирізом на стегні підкорила чуттєвістю і схудлою фігурою, на якій весь цей час працювала в спортзалі, щоб скинути зайве і привести себе в порядок.

Нагадаємо, Ульянова з "Холостяка" заворожила бездоганними вигинами, покрутившись перед дзеркалом

А ще Politeka писала, що Ульянова з "Холостяка" залізла на підвіконня і хвалилася вражаючою фігурою

Також Politeka повідомляла, що Ульянова з "Холостяка" похвалилася пружними формами на тренуванні



