Участница "Холостяка" Даша Ульянова поделилась новыми бэкстейдж-кадрами с последних съемок в новом образе

Молодая победительница «Холостяка» с Максом Михайлюком активно готовится к летнему сезону и избавляется от лишнего веса, набранного за зиму. Девушка чуть ли не каждый день потеет в зале, показывая свои тренировки. В то же время, не забывает Даша принимать участие в излюбленных фотосессиях.

Так, девушка снимается в различных фотосессиях с известными фотографами довольно часто, причем нередко демонстрирует при этом свой шпагат в стиле балерины Анастасии Волочковой. Сегодня Ульянова решила показать на серии кадров свой смелый образ в черно платье с вырезами.

Дело в том, что красотка приняла участие в съемке с новым имиджем. Даша позировала с распущенными длинными локонами, ярким макияжем на лице и в стильном платье, на котором был сделан акцент.

Наряд с небольшим декольте, тонкими бретельками и вырезом стал ключом к успешному луку Ульяновой. А вот черные перчатки идеально завершили образ, которым Даша осталась довольна.

Также ранее на отдыхе Даша показала эффектный кадр с фирменным шпагатом в стиле Волочковой. Красотка эффектно села на шпагат у ограждения, взявшись за металлические поручни, превзойдя Волочкову. Звезда восхитила своей растяжкой и ягодицами, которые можно легко оценить на кадре.

Фанаты поставили почти 30 тысяч лайков и написали комментарии:

"Так пишут, те кто ничего не могут. Круто", "Больше шпагатов!!! Ещё больше", "Огонь", "Обворожительная", "обожаю твои шпагаты", "Пойдет аппарат", "Очень крутая фотка и шпагат", "Даша ты прелестная".

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