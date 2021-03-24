Победительница "Холостяка" Даша Ульянова показала себя в новом образе

Как пишет Politeka.net, Даша после триумфа на проекте "Холостяк" сразу завоевала сердца украинцев. За девушкой стали следить сотни тысяч фанатов в Инстаграм, где Ульянова активно публикует свои шикарные образы.

В этот раз девушка похвасталась платьем с большим декольте и разрезом выше колена. Даша стояла перед зеркалом, восхищая роскошной фигурой. Ульянова выставила одну ножку вперед, маня безупречностью.

На втором кадре украинская красотка присела, делая акцент на внешности. Красотка легонько улыбнулась, делая селфи перед зеркалом. Как можно понять, Даша находилась в этот момент в Киеве.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии под публикацией, ведь она была выброшена в сторис Инстаграм, но так и хочется добавить: "Малышка, полегче, ты безупречна".

Мы писали, что победительница проекта "Холостяк" Даша Ульянова показала, как занимается стретчингом.

На кадрах Ульянова показалась в колготах и черном топе. Девушка лежала на полу, двигая ногами, а после этого поднявшись. Даша прямо нежилась и получала удовольствие, выгибаясь лучше кошечки.

Напомним, Ульянова из "Холостяка" залезла на подоконник и хвастанула впечатляющей фигурой

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