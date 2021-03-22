Даша Ульянова из "Холостяка" показала, как поддерживает тело в тонусе

Как пишет Politeka.net, Даша Ульянова стала очень популярной после участия в шоу "Холостяк", где предлагали сердце Макса Михайлюка. Хоть красотка и победила в проекте, построить отношения с богатым красавцем не удалось. Но девушка собрала армию фанатов, которые следят за обворожительным блогером в Инстаграм.

В этот раз Даша решила опубликовать кадры, где она снова тренировалась. Ульянова в черном костюме лежала на животе, расставив ножки в шпагате.

На других кадрах красотка показала еще несколько упражнений. Девушка впечатляет своим трудолюбием, хотя фанаты и не смогли засыпать комплиментами красотку, ведь публикации были сделаны в сторис Инстаграм, но так и хочется добавить: "Изумительно, впечатляет растяжка".

Мы писали, что победительница романтического реалити-шоу "Холостяк" Даша Ульянова показала, как занимается спортом.

Так, недавно в своих Instagram-сторис блогерша выложила занимательные видео, на которых ее можно увидеть во время занятий спортом. Даша пришла в спортзал в облегающем наряде – на ней узкие черные лосины с цветными вставками и темная кофточка с рукавами. Сначала красотка разминает ягодицы и бедра с резинкой на коленях, энергично двигаясь и подпрыгивая.

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