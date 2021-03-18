Участница шоу "Холостяк" Даша Ульянова показала себя и пожаловалась на происходящее

На фото Ульянова позировала в маейке, под которой не оказалось белья, поэтому можно увидеть кое-что, что обычно девушки не показывают. Дополнила образ Даша стильной асимметричной юбкой, а сверху можно увидеть куртку, которую девушка сняла, оставив ее на одной руке. Красотка показалась перед зеркалом, снимая себя на телефон и хвастаясь пикантным образом. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Ну какой локдаун. Я же только начала худеть", - написала красотка под фото.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, но обычно звезду засыпают комплиментами:

"Кайф", "Очень красиво", "Вот так выглядит эстетика. Женская красота", "Очень люблю", "Вау", "Вот она какая, девушка - весна", "Вы несравнимая красотка", "Яд", "Боже, как это красиво", "Это просто огонь", "Идеальная", "Очень эстетично", "Какая огненная красотка".

Мы писали, что победительница проекта "Холостяк" Даша Ульянова показала, как занимается стретчингомю.

На кадрах Ульянова показалась в колготах и черном топе. Девушка лежала на полу, двигая ногами, а после этого поднявшись. Даша прямо нежилась и получала удовольствие, выгибаясь лучше кошечки.

Напомним, Ульянова из "Холостяка" превзошла Волочкову, раскинув ноги под пальмами

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