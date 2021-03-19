Победительница романтического реалити-шоу "Холостяк" Даша Ульянова показала, как занимается спортом

Как пишет Politeka.net , известная красотка Даша Ульянова в свое время стала победительницей реалити-шоу "Холостяк", и хотя не нашла там свою любовь, зато обрела большую популярность. Девушка активно ведет свою страничку в Instagram, где собрала уже более 300 тысяч фолловеров, которых теперь часто радует яркими кадрами из своей насыщенной жизни.

Так, недавно в своих Instagram-сторис блогерша выложила занимательные видео, на которых ее можно увидеть во время занятий спортом. Даша пришла в спортзал в облегающем наряде – на ней узкие черные лосины с цветными вставками и темная кофточка с рукавами. Сначала красотка разминает ягодицы и бедра с резинкой на коленях, энергично двигаясь и подпрыгивая. А на следующем кадре Ульянова уже стоит на четвереньках на тренажере и активно поднимает ногу выше головы. "Можешь. Пятка вверх. Еще раз. Отлично", - комментирует занятие Даши ее тренер.

Отметим, что ранее красотка показывала поклонникам свое занятие по стретчингу. На кадрах Ульянова показалась в прозрачных колготах и черном топе. Девушка лежала на полу, двигая ногами, а после этого поднявшись. Даша прямо нежилась и получала удовольствие, выгибаясь лучше кошечки. "Актуален ли вам курс по стретчингу? Пишите в комментариях", - написала Даша под кадрами.

Напомним, располневшая Ульянова из "Холостяка" поразила фигурой после отпуска.

Также Politeka писала, что Ульянова из "Холостяка" превзошла Волочкову, раскинув ноги под пальмами .