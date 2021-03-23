Участница шоу "Холостяк" Даша Ульянова показала, как прокачивает тело в тренажерном зале

Как передает Politeka.net, в своем Инстаграм тренер Даши разместил кадры ее тренировки, показав каких успехов удалось достичь Даше после длительного перерыва.

Известно, что Даша с детства занималась гимнастикой, и очаровывала поклонников "волочковским" умением садиться на шпагат, который демонстрировала с завидной регулярностью.

Однако, был период времени, и в этом признается сама блогер, что она забросила свое тело и набрала лишние килограммы. После длительных зимних праздников Даша решила заняться собой. Она отправилась в тренажерный зал и уже несколько месяцев подряд показывает как, тренируется, каких достигла успехов и так далее.

Теперь ее успехами решил похвалиться тренер, разместив кадры с тренировкой Ульяновой

Он написал, что разместил только часть тренировки с Дашей: "Часть нашей тренировки с Дашей Ульяновой".

Поклонники Даши отозвались и прокомментировали комплекс, назвав его очень крутым, в комментариях появилось множество смайликов-огоньков и лайков: "Даша и Рома - огонь!", - оставили поклонники комментарий.

В сторис Даша рассказала, что отправилась домой в Кривой Рог. она заявила, что зачем она приехала - сама не понимает, "просто захотелось покататься", - подытожила Даша. Видно, что девушка разочарована, серые улицы города неприветливо встретили девушку.

Напомним, что гимнастка Даша Ульянова из "Холостяка" блеснула упругим "орешком" в шпагате: растяжка впечатляет

Как сообщала Politeka, Ульянова из "Холостяка" показала упругие ягодицы в работе, задрав ножку выше головы: "Еще раз…"

Также Politeka писала, что Ульянова из "Холостяка" без лифа впечатлила торчащей красотой перед зеркалом: "Только начала..."