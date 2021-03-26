Победительница "Холостяка" Даша Ульянова показала новые чувственные кадры в Инстаграм

Как пишет Politeka.net, Ульянова после фурора на шоу "Холостяк" с Максом Михайлюком активно занялась раскруткой себя в социальных сетях. Блогерша постоянно радует фанатов контентом и уже имеет приличное количество фолловеров в Инстаграм.

В этот раз красотка поделилась снимком из новой фотосессии, где была в шикарном платье с вырезом до бедра. Девушка спустила бретельку с плеча, намекая на отсутствие белья. Образ Ульянова дополнила стильной прической и ярким мейкапом.

"Моя самая женственная съемка", - написала звезда под фото.

Фанаты поставили более 10 тысяч лайков и написали комментарии:

"Красивая очень", "Дашка, невероятно красивая", "Тебе очень идёт", "Нежность зашкаливает. Богиня", "Прямо вау", "Невероятная красотка", "Ну очень красиво", "Похожа на актрису из турецкого сериала".

Мы писали, что победительница "Холостяка" Даша Ульянова устроила чувственную съемку в черном платье.

В этот раз победительница «Холостяка» в простом черном платье на тонких бретелях и вырезом на бедре покорила чувственностью и похудевшей фигурой, на которой все это время работала в спортзале, чтобы сбросить лишнее и привести себя в порядок.

Напомним, Ульянова из "Холостяка" заворожила безупречными изгибами, покрутившись перед зеркалом

А еще Politeka писала, что Ульянова из "Холостяка" залезла на подоконник и хвастанула впечатляющей фигурой

Также Politeka сообщала, что Ульянова из "Холостяка" похвасталась упругими формами на тренировке



