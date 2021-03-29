Переможниця 10-го сезону проекту "Холостяк" Даша Ульянова поділилася з фанатами подробицями з особистого життя

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram Даша запустила рубрику відповідей на питання. Дівчина заявила, що зважилася на одкровення після двох келихів вина. Красуня чесно розповіла про багато аспектів свого життя, супроводивши це все особистими фото.

"Даша, привіт. Тобі батьки допомагають фінансово?",- запитав один з підписників.

"Ні, не допомагають вже три роки. Це чесно і відверто", - відповіла Ульянова, яка після участі в "Холостяку" серйозно збільшила свій фінансовий дохід.

Багато питань стосувалося нового сезону шоу "Холостяк". Даша зізналася, що дивиться як українську версію, так і російський проект з Тіматі. Вона зазначила, що в російському «Холостяку» дуже багато красивих дівчат. Даша додала, що не відчуває ностальгії по зйомкам у проекті.

«У мене дійсно зараз інші інтереси і бажання. Я вдячна проекту за те, що відбувається зі мною зараз, тому що без нього не було б цього періоду в моєму житті», - заявила красуня.

Як відомо, Даша Ульянова перемогла в проекті, отримавши головну троянду від Макса Михайлюка, проте розійшлася з молодим хлопцем незабаром після проекту.

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