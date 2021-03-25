Переможниця " Холостяка" Даша Ульянова влаштувала чуттєву зйомку в чорній сукні

Даша стала популярним блогером і щоб і далі інтригувати своїми образами, а також мати можливість розвиватися, вона стала часто брати участь в різних фотосесії. При цьому Ульянова свої "луки" не повторює і кожен раз позує в новому стилі, хапаючись далеко не одними шпагатами в стилі балерини Анастасії Волочкової.

Цього разу, наприклад, переможниця "Холостяка" в простій чорній сукні на тонких бретелях і вирізом на стегні підкорила чуттєвістю і схудлою фігурою, на якій весь цей час працювала в спортзалі, щоб скинути зайве і привести себе в порядок.

Не бажаючи вибрати якесь одне фото, дівчина опублікувала відразу три, запропонувавши фанатам вибрати кращий кадр самостійно:

"Шикарна🔥 як з фільму; всі шикарні, без слів; моя улюблена 2❤; Красива😍; Все 🔥але найкраща перша 😍; красуня!🔥; шикарна Дашаааааа😍; На всіх шикарна😍; Шикарна🔥; Перша🔥❤️; Перша😍; Фото-3🔥; Дуже круто, скажи будь-ласка хто фотограф?😊 🙏 ; шалено красиво; Даша, ти - класна!; Перша - в ній є все-і Краса і загадка!».

Як можна помітити, Даша після тріумфу на проекті "Холостяк" відразу завоювала серця українців. За дівчиною стали стежити сотні тисяч фанатів в Instagram, де Ульянова активно публікує свої шикарні образи.

Дівчина похвалилася сукнею з великим декольте і розрізом вище коліна. Даша стояла перед дзеркалом, захоплюючи розкішною фігурою. Ульянова виставила одну ніжку вперед, ваблячи бездоганністю.

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