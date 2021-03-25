Победительница "Холостяка" Даша Ульянова устроила чувственную съемку в черном платье
Даша стала популярным блогером и чтобы и далее интриговать своими образами, а также иметь возможность развиваться, она стала часто брать участие в разных фотосессии. При этом Ульянова свои «луки» не повторяет и каждый раз позирует в новом стиле, хватаясь далеко не одними шпагатами в стиле балерины Анастасии Волочковой.
В этот раз, к примеру, победительница «Холостяка» в простом черном платье на тонких бретелях и вырезом на бедре покорила чувственностью и похудевшей фигурой, на которой все это время работала в спортзале, чтобы сбросить лишнее и привести себя в порядок.
Не желая выбрать какое-то одно фото, девушка опубликовала сразу три, предложив фанатам выбрать лучший кадр самостоятельно:
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«Шикарна🔥 как из фильма; Все шикарные, без слов; моя любимая 2❤; Красива😍; Все 🔥но лучшая первая 😍; Красотка!🔥; шикарна, Боже, Даша😍; На всех шикарная😍; Шикарна🔥; Первая🔥❤️; Первая😍; Фото-3🔥; Очень круто, скажи пожалуйста кто фотограф?😊🙏; безумно красиво; Даша, ты- классная!; Первая - в ней есть всё- и красота и загадка!».
Как можно заметить, Даша после триумфа на проекте "Холостяк" сразу завоевала сердца украинцев. За девушкой стали следить сотни тысяч фанатов в Инстаграм, где Ульянова активно публикует свои шикарные образы.
Девушка похвасталась платьем с большим декольте и разрезом выше колена. Даша стояла перед зеркалом, восхищая роскошной фигурой. Ульянова выставила одну ножку вперед, маня безупречностью.
Напомним, Ульянова из "Холостяка" залезла на подоконник и хвастанула впечатляющей фигурой
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