Переможниця 10-го сезону проекту" Холостяк " Даша Ульянова поділилася з фанатами черговим знімком

Про це передає Politeka.net, з посиланням на Instagram-аккаунт дівчини.

Як відомо, Даша Ульянова здобула широку популярність після перемоги в реаліті-шоу "Холостяк", проте з головним героєм Максом Михайлюком у неї не склалися стосунки і дівчина пішла своєю дорогою.

Тепер вона стала досить успішним блогером і часто ділитися з шанувальниками свіжим контентом, який буває різний, в тому числі і досить відвертим.

Однак в суботній березневий вечір Даша вирішила показати себе, як є, в одязі і з яскравим макіяжем на обличчі, без якого не виходить на вулицю.

Дівчина задумливо попозувала, обхопивши голову рукою. Вона вирішила ніяк не підписувати своє фото.

"Красуня 😍 Даша❤️, коли курс по стретчинг ??? Хочу на твій курс, я силовими забила м'язи 💪", - запитала одна з підписниць.

Раніше Даша показувала фанатам, як займається спортом.

Красуня прийшла в спортзал в облягаючому вбранні-на ній вузькі чорні лосини з кольоровими вставками і темна кофтинка з рукавами. Вона розминала сідниці і стегна з гумкою на колінах, енергійно рухаючись і підстрибуючи.

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