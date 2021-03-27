Победительница 10-го сезона проекта "Холостяк" Даша Ульянова поделилась с фанатами очередным снимком
Об этом передает Politeka.net, со ссылкой на Инстаграм-аккаунт девушки.
Как известно, Даша Ульянова обрела широкую известность после победы в реалити-шоу "Холостяк", однако с главным героем Максом Михайлюком у нее не сложились отношения и девушка пошла своей дорогой.
Теперь она стала довольно успешным блогером и часто делиться с поклонниками свежим контентом, который бывает разный, в том числе и довольно откровенным.
Однако в субботний мартовский вечер Даша решила показать себя, как есть, в одежде и с ярким макияжем на лице, без которого не выходит на улицу.
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Девушка задумчиво попозировала, обхватив голову рукой. Она решила никак не подписывать свое фото.
"Красотка 😍 Даша❤️ , когда курс по стретчинг ??? Хочу на твой курс , я силовыми забила мышцы 💪", - спросила одна из подписчиц.
Ранее Даша показывала фанатам, как занимается спортом.
Красотка пришла в спортзал в облегающем наряде – на ней узкие черные лосины с цветными вставками и темная кофточка с рукавами. Она разминала ягодицы и бедра с резинкой на коленях, энергично двигаясь и подпрыгивая.
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