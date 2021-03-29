Победительница 10-го сезона проекта "Холостяк" Даша Ульянова поделилась с фанатами подробностями из личной жизни

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм Даша запустила рубрику ответов на вопросы. Девушка заявила, что решилась на откровения после двух бокалов вина. Красотка честно рассказала о многих аспектах своей жизни, сопроводив это все личными фото.

«Даша, привет. Тебе родители помогают финансово?», - спросил один из подписчиков.

«Нет, не помогают уже три года. Это честно и откровенно», - ответила Ульянова, которая после участия в «Холостяке» серьезно увеличила свой финансовый доход.

Многие вопросы касались нового сезона шоу «Холостяк». Даша призналась, что смотрит как украинскую версию, так и российский проект с Тимати. Она отметила, что в российском «Холостяке» очень много красивых девушек. Даша добавила, что не чувствует ностальгии по съемкам в проекте.

«У меня действительно сейчас другие интересы и желания. Я благодарна проекту за то, что происходит со мной сейчас, потому что без него не было бы этого периода в моей жизни», - заявила красотка.

Как известно, Даша Ульянова победила в проекте, получив главную розу от Макса Михайлюка, однако рассталась с молодым человеком вскоре после проекта.

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