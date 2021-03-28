Переможниця 10-го сезону проекту "Холостяк" Даша Ульянова відверто розповіла, що думає про нову дівчину Макса Михайлюка

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку Даші у соцмережі.

Так, Ульянова запропонувала фоловерам поставити їй питання, які їх найбільше хвилюють. При цьому вона уточнила, що готова бути відвертою "після двох келихів".

Одне із запитань стосувалось нової дівчина Макса Михайлюка, і Даша відверто висловила свою думку з привожду обраниці "холостяка".

"Даш, як тобі нова дівчина Макса? Ви чимось схожі", - написали Ульяновій.

Свою відповідь дівчина супроводила домашнім фото, зробленим у дзеркало, лежачи на дивані.

"Ніяк. І ми зовсім не схожі, від слова "взагалі", - відповіла вона.

Також дівчині написали, що новий сезон "Холостяка" без неї дивитись вже якось незвично.

"У таких проєктах завжди є нові герої) Це закономірно, але мені приємно все одно", - відповіла вона.

Як відомо, Даша Ульянова здобула широку популярність після перемоги в реаліті-шоу "Холостяк", проте з головним героєм Максом Михайлюком у неї не склалися стосунки, і дівчина пішла своєю дорогою. Тепер вона стала досить успішним блогером і радує шанувальників цікавим і найрізноманітнішим контентом.

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