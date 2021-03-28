Победительница 10-го сезона проекта "Холостяк" Даша Ульянова откровенно рассказала, что думает о новой девушке Макса Михайлюка

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу Даши в соцсети.

Так, Ульянова предложила фолловерам задать ей вопросы, которые их больше всего волнуют. При этом она уточнила, что готова быть откровенной "после двух бокалов".

Один из вопросов касался новой девушка Макса Михайлюка, и Даша откровенно высказала свое мнение по поводу избранницы "холостяка".

"Даш, как тебе новая девушка Макса? Вы чем-то похожи", - написали Ульяновой.

Свой ответ девушка сопроводила домашним фото, сделанным в зеркало, лежа на диване.

"Никак. И мы вообще не похожи, от слова "вообще", - ответила она.

Также девушке написали, что новый сезон "Холостяка" без нее смотреть уже как-то нпривычно.

"В таких проектах всегда есть новые герои) Это закономерно, но мне приятно все равно", - ответила она.

Как известно, Даша Ульянова получила широкую известность после победы в реалити-шоу "Холостяк", однако с главным героем Максом Михайлюком у нее не сложились отношения, и девушка пошла своей дорогой. Теперь она стала довольно успешным блогером и радует поклонников интересным и самым разнообразным контентом.

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