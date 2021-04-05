Победительница 10-го сезона проекта "Холостяк" Даша Ульянова похвасталась своими новыми губками

Как передает Politeka.net, в сторис своего Инстаграм Даша Ульянова показала свои новые губы, которые стали больше то ли от очередной порции уколов "красоты", то ли от эффекта блеска для губ.

Даша покрасовалась перед камерой, улыбаясь и демонстрируя чарующий эффект своей новой безукоризненной улыбки. "Нраица", - подписала девушка видео.

На следующих сторис Даша позировала без одежды, прикрыв грудь ладонью. Девушка положила пальцы свободной руки к губкам, и терпеливо смотрела то в сторону, то вверх, пока фотограф проводил съемку.

Известно, что после зимних праздников застолий Даша усиленно тренировалась, чтобы вернуть себе необходимые для модели формы. Ранее Даша занималась гимнастикой, поэтому прийти ей в норму не составило особого труда.

Победительница "Холостяка" не упускает момента продемонстрировать свои способности. У красотки отличная фигура и прекрасная растяжка, что видно по ее многочисленным фото. На свежем снимке Даша приняла очень соблазнительную позу, козырнув своими талантами. Под снимком она решила обсудить с поклонницами важную тему любви к себе.

Ранее Даша не раз признавалась поклонникам, что больше всего в ее теле девушке нравятся именно губы, которая она сама себе сделала.

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