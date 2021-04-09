Победительница 10-го сезона проекта "Холостяк" Даша Ульянова сразила наповал пикантными фото

Как передает Politeka.net, Ульянова победила в проекте, но не смогла украсть сердце завидного холостяка Макса Михайлюка. Через несколько месяцев после окончания шоу Макс стал встречаться с известной моделью Дашей Хлистун.

Ульянова же, несмотря на провальный финал, взялась развивать свой блог, который во время участия в шоу серьезно вырос. На свежих фото эффектная красотка предстала абсолютно голой. Она прикрыла бюст руками, но поклонники смогли рассмотреть все, что нужно для фантазии. Стоит отметить, что выглядела Ульянова очень необычно и на себя была непохожа.

«Влюблённый не ищет чужой красоты», - загадочно подписала снимок звезда сети.

В комментариях знойной красотке оставили массу комплиментов. Многие поклонники призвали Дашу стать новой «Холостячкой» после Ксении Мишиной.

«Даша, Холостячка!», «Оч Красивый Портрет! И слова чудесные!)», «Даша огонь», «Боже», «Очень красиво», «Даша, может реально пойдете на холостячку!! Многие бы Вас хотели бы там видеть)», «Просто отвал всего», «Нереальная», «Обворожительна! Даша, иди на Холостячку!»,- пишут люди.

Напомним, что Ульянова из «Холостяка» козырнула гимнастическими талантами, лишив дара речи: «Пример для всех девушек».

Как сообщала Politeka, победительница "Холостяка" Ульянова смутила видом с опухшим лицом и вторым подбородком: "Когда ты немножко…".

Также Politeka писала, что Ульянова из "Холостяка" лишила дара речи своими обновленными губами, стали еще больше: "Нраица…".