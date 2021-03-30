Переможниця 10-го сезону проекту "Холостяк" Даша Ульянова похвалилася відмінною фізичною формою

Як передає Politeka.net, Даша Ульянова займається гімнастикою і не упускає моменту продемонструвати свої здібності. У красуні відмінна фігура і прекрасна розтяжка, що видно по її численних фото. На свіжому знімку Даша прийняла дуже спокусливу позу, козирнувши своїми талантами. Під знімком вона вирішила обговорити з прихильницями важливу тему любові до себе.

"Якби я любила себе..

якби я себе любила, то приймала б себе такою, яка я є з усіма своїми проявами,

якби я себе любила, то дбала б про те, що б добре виглядати, тому що коли мені подобається моє відображення в дзеркалі - у мене гарний настрій,

якби я себе любила, я б цінувала себе і свою думку,

якби я себе любила, не відкладала б реалізацію своїх бажань на потім», - почала красуня.

У коментарях підтримали пост Даші, залишивши їй позитивні відгуки.

"Ви розумничка, просто приклад для всіх дівчат", "у тебе всі фото такі красиві", "Вау, яка краса. Ви найкраща", "Красиво дуже і правильно сказано! Ви молодець!",- пишуть користувачі Мережі.

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