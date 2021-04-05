Переможниця 10-го сезону проєкту" Холостяк" Даша Ульянова похвалилася своїми новими губками

Як передає Politeka.net, в сторіс свого Instagram Даша Ульянова показала свої нові губи, які стали більше чи то від чергової порції уколів "краси", чи то від ефекту блиску для губ.

Даша покрасувалася перед камерою, посміхаючись і демонструючи чарівний ефект своєї нової бездоганної посмішки. "Подобаєця…", - підписала дівчина відео.

На наступних сторіс Даша позувала без одягу, прикривши груди долонею. Дівчина поклала пальці вільної руки до губок, і терпляче дивилася то в сторону, то вгору, поки фотограф проводив зйомку.

Відомо, що після зимових свят Даша посилено тренувалася, щоб повернути собі необхідні для моделі форми. Раніше Даша займалася гімнастикою, тому прийти їй в норму не склало особливих труднощів.

Переможниця "Холостяка" не пропускає жодної можлтивості продемонструвати свої здібності. У красуні відмінна фігура і прекрасна розтяжка, що видно по її численних фото. На свіжому знімку Даша прийняла дуже спокусливу позу, козирнувши своїми талантами. Під знімком вона вирішила обговорити з прихильницями важливу тему любові до себе.

Раніше Даша не раз зізнавалася шанувальникам, що найбільше в її тілі дівчині подобаються саме губи, яка вона сама собі зробила.

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