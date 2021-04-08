Переможниця "Холостяка" Даша Ульянова показала якою буває " трошки опухлою"

Як передає Politeka.net, в сторіс свого Instagram відома модель Даша часто відповідає на питання шанувальників. Дівчина успішний блогер і модель. Вона дуже пишається своїми" зробленими " губками і звичайно стежить за фігурою, гойдаючись в тренажерному залі.

В одному з сторіс Даша показує себе "страшненькою" і каже, що як тільки виглядає трошки опухлою, то відразу "вилазить" друге підборіддя.

"Ось так Ти виглядаєш, коли ти трошки опухла. Друге підборіддя відразу виліз... Пі * * * єц, звичайно, дуже невчасно", - завершила монолог дівчина.

На попередніх відео дівчина виглядає дуже доглянутою, з красивим макіяжем і ще більше підкачаними губами.

Відомо, що криворіжанка Даша Ульянова вже тривалий час проживає в Києві. Дівчина будує кар'єру моделі, також певний заробіток становить її робота блогера.

Відомо, що після зимових свят застіль Даша посилено тренувалася, щоб повернути собі необхідні для моделі форми. Раніше Даша займалася гімнастикою, тому прийти їй в норму не склало особливих труднощів.

Для своїх шанувальників Даша показувала комплекс вправ. за допомогою яких прокачувала своє тіло.

Не так давно Ульянова зізналася, що дивиться Холостяк не тільки в Україні, але і в Росії, вона заявила, що в сусідній країні беруть участь дуже красиві дівчата. Варто сказати. що "Холостяк" там відомий співак Тіматі.

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