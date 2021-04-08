Победительница "Холостяка" Даша Ульянова показала какой бывает "немножко опухшей"

Как передает Politeka.net, в сторис своего Инстаграм известная модель Даша часто отвечает на вопросы поклонников. Девушка успешный блогер и модель. Она очень гордится своими "сделанными" губками и конечно следит за фигурой, качаясь в тренажерном зале.

В одном из сторис Даша показывает себя "страшненькой" и говорит, что как только выглядит немножко опухшей, то сразу "вылазит" второй подбородок.

"Вот так ты выглядишь, когда ты немножко опухла. Второй подбородок сразу вылез... Пи***ец, конечно, очень не вовремя", - завершила монолог девушка.

На предыдущих видео девушка выглядит очень ухоженной, с красивым макияжем и еще больше подкаченными губами.

Известно, что криворожанка Даша Ульянова уже продолжительное время проживает в Киеве. Девушка строит карьеру модели, также определенный заработок составляет ее работа блогера.

Известно, что после зимних праздников застолий Даша усиленно тренировалась, чтобы вернуть себе необходимые для модели формы. Ранее Даша занималась гимнастикой, поэтому прийти ей в норму не составило особого труда.

Для своих поклонников Даша показывала комплекс упражнений. с помощью которых прокачивала свое тело.

Не так давно Ульянова призналась, что смотрит Холостяк не только в Украине, но и в России, она заявила, что в соседствующей стране участвуют очень красивые девушки. Стоит сказать. что "Холостяк" там известный певец Тимати.

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