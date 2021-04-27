Победительница "Холостяка" Даша Ульянова показала себя, задав вопрос

Как пишет Politekka.net, Даша Ульянова является мастером спорта по гимнастике. Красотка решила испытать судьбу в "Холостяке" и даже победила, но построить отношения с завидным красавчиком не вышло. Но благодаря проекту девушка стала очень популярной и теперь активно ведет свой блог в Инстаграм.

Красотка в этот раз опубликовала в сторис несколько фото, предложив описать одним словом:

"Каким бы одним словом вы меня описали?"

Даша добавила несколько фото, где позировала в черном платье со спущенными бретельками.

На последнем фото, которое Даша добавила, красотка позировала в черном прозрачном боди на крыше. Девушка загнула ножку, впечатляя фигурой.

"Мотивация", - написал фанат, описывая Ульянову.

"Это особенно приятно, а вы - моя мотивация", - написала Даша в ответ.

"Сильная", - предложил еще один фанат.

"Считаю, что сила девушки в ее слабости. Но в жизни были ситуации, когда нужно было проявить реальную внутреннюю силу и характер", - написала Даша и добавила фотографию с мотоциклом.

Ранее мы сообщали, что Даша Ульянова показала себя без одежды, раскрыв собственный метод борьбы с комплексами.

Ульянова пост сопроводила собственными фотографиями, на которых она максимально раскрылась перед зрителями. Так, Даша позировала совсем без одежды. Она сидела на полу, скрестив ноги и прикрываясь руками.

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