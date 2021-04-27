Победительница "Холостяка" Даша Ульянова показала себя, задав вопрос
Как пишет Politekka.net, Даша Ульянова является мастером спорта по гимнастике. Красотка решила испытать судьбу в "Холостяке" и даже победила, но построить отношения с завидным красавчиком не вышло. Но благодаря проекту девушка стала очень популярной и теперь активно ведет свой блог в Инстаграм.
Красотка в этот раз опубликовала в сторис несколько фото, предложив описать одним словом:
"Каким бы одним словом вы меня описали?"
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Даша добавила несколько фото, где позировала в черном платье со спущенными бретельками.
На последнем фото, которое Даша добавила, красотка позировала в черном прозрачном боди на крыше. Девушка загнула ножку, впечатляя фигурой.
"Мотивация", - написал фанат, описывая Ульянову.
"Это особенно приятно, а вы - моя мотивация", - написала Даша в ответ.
Ранее мы сообщали, что Даша Ульянова показала себя без одежды, раскрыв собственный метод борьбы с комплексами.
Ульянова пост сопроводила собственными фотографиями, на которых она максимально раскрылась перед зрителями. Так, Даша позировала совсем без одежды. Она сидела на полу, скрестив ноги и прикрываясь руками.
Напомним, победительница "Холостяка" Ульянова, спустив бретельки, показала, за что ее любят мужчины
Также Politeka писала, что Ульянова показала, какой была до "Холостяка", разница впечатляет
А еще Politeka сообщала, что раздетая Ульянова из «Холостяка» наделала шуму пикантными кадрами, в сети ахнули