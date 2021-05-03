Украинская гимнастка и победительница шоу «Холостяк-10» Даша Ульянова улетела на жаркий отдых на Сейшелы

Всего день назад Даша рассказала, что после долгих часов перелета, она наконец-то оказалась в месте, о котором мечтала. Ради идеального отпуска Даша даже несколько месяцев приводила в порядок фигуру и решила даже устроить не простой отпуск.

Как оказалось, девушка будет путешествовать по островам на яхте, пост с рассказом о жарком отдыхе Даша сопроводила сразу несколькими фото, которые успела сделать за время отдыха:

«Почему я выбрала пожить на яхте 🛥👌🏻? Сейшелы - это более 100 экзотических островов и было бы просто преступлением выбрать только один из них. На яхте у нас есть возможность высаживаться практически на любом острове, плавать в прекрасных бухтах, любоваться невероятными рассветами и закатами, рыбачить и погружаться в потрясающий подводный мир. Ну и, конечно же, доступ к воде 24/7 и жильё с прямым и боковыми видами на океан 🤣👌🏻.

С недавних пор я начала увлекаться рыбалкой (скоро покажу свой первый сейшельский улов в сториз ☺️). Сейшелы - одно из наиболее богатых рыболовных мест в мире. Тут невероятное обилие ваху, дорадо, тунца, элагата и трофеев, таких как марлин и парусник. Спасибо гиду, что теперь я знаю название всех этих рыб 🤣.

А какой кайф в снорклинге. Тоже полюбила после Египта ☺️. Сейшелы - идеальное место для снорклинга и дайвинга. В удивительно чистой воде среди коралловых рифов множество рыб всевозможных размеров и расцветок.😍🐠🐡», - написала Даша.

Поклонники обсудили отдых девушки сразу после публикации:

«Этот тот случай, когда от фото получаешь наслаждение. Очень красиво😍; обалдеть !!! Ты😈; Шикарные фотографии 💖😻; Все фото огонь, очень хотела бы на яхту с тобой 😂❤️; Последняя фотка это просто что-то з чём-то; похудела! Не зря впахивала; Я думала самый стандартный вопрос: "с кем отдыхаете?" 😂😂😂; А фигура, просто загляденье! Не зря в спортзале пропадала, результаты налицо!❤».

Напомним, так как Даша не стала строить отношения с Максом Михайлюком, она о своей личной жизни теперь молчит и вообще не рассказывает в сети.

Тем не менее, кое-какие данные о себе Даша все же говорит, в том числе и интригует кадрами из жизни.

По словам пользователей, примечателен тот факт, что улетела Даша в день, когда у Макса Михайлюка – ее бывшего возлюбленного, родилась дочь от модели – Дарьи Хлистун. В этот самый день девушка решила как раз уехать на отдых.

Напомним, Ульянова показала, какой была до "Холостяка", разница впечатляет: "Ого, такая красивая без надувных...".

Как сообщала Politeka, раздетая Ульянова из «Холостяка» наделала шуму пикантными кадрами, в сети ахнули: «Иди на Холостячку!».

Также Politeka писала, что победительница "Холостяка" Ульянова, спустив бретельки, показала, за что ее любят мужчины: "Невероятная".