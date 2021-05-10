Победительница романтического реалити-шоу "Холостяк" Даша Ульянова показала шикарный отдых на яхте

Как пишет Politeka.net , известная блогерша и гимнастка Даша Ульянова, которое в свое время стала победительницей романтического реалити-шоу "Холостяк", часто радует публику яркими кадрами из своей насыщенной жизни на странице в Instagram. Недавно красотка отправилась отдыхать на Сейшелы, откуда теперь часто выкладывает жаркие фото.

Недавно красотка поделилась кадрами роскошного дня, проведенного на яхте. Девушка запечатлена на яхте, она снимает богатый подводный мир. Ее волосы мокрые и небрежно уложенные, одета в футболку с длинным рукавом и бикини. Девушка ныряет на дно, чтобы показать разноцветные рыбки и коралы.

В подписи к публикации Ульянова написала: "Мы уже дома и это было поистине самое незабываемое путешествие за всю мою жизнь 🥺❤️

Сейшелы - место силы и невероятного эстетического восторга: коралловые острова, пальмы с гигантскими плодами, остров черепах,разнообразный подводный мир, бухты и лагуны, яхта и наш потрясающий отель мечты без преувеличения Four Seasons Resort Seychelles с роскошным номером и сказочными видами с террасы – всё это сделало наш отдых незабываемым ☺️❤️.



По ее словам, она видела самые красивые закаты в своей жизни,как и обещала Настюшка - опасность с "Орел и решка".

"Мы плавали со всеми, с кем только можно, включая редких рыбок, черепах, огромных скатов и даже акул ))) А ещё, к этому отдыху я подготовилась так, как никогда. 😌😍 Вы же оценили? Квадрокоптер, go pro, фотограф ...🤣. Я очень надеюсь , что вам зашло 🙏🏻, потому что очень хотелось что бы вы тоже увидели всю эту красоту моими глазами. Так как я уже Киеве, скоро опубликую полезные посты для вас. Если ещё есть вопросы касательно Сейшел, пишите в комментариях. Для меня очень важно понимать, что вам зашёл такой формат и что все старания были не зря 😌👇🏼 ".

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